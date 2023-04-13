«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

Эксперты в области истории и права в программе «Большая студия» на ОТВ в Челябинске обсудили факты шпионажа и государственной измены в период Великой Отечественной войны и рассказали о преступлениях пособников нацистов из батальонов ОУН УПА (запрещённые в России организации). Встреча состоялась в рамках проекта «Без срока давности».

Доцент кафедры уголовного права и криминологии института права ЧелГУ Сергей Дробот рассказал, чем «государственная измена» отличается от «шпионажа». «Упрощённо говоря, шпионаж – это ситуация, при которой против нашей страны действует иностранец. А государственная измена — это, когда против страны действует свой же гражданин», - пояснил Дробот.

Историк кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Игорь Новиков рассказал, что во времена Великой Отечественной войны поступали сигналы о том, что случаи шпионажа были и в Челябинске, который в те годы превратился в Танкоград, и в Магнитогорске – крупном промышленном центре. Однако материалы об этом пока засекречены. Интересно, что в Нижнем Тагиле местные историки нашли документы, свидетельствующие о том, что Нижнетагильский завод хотели уничтожить.

Педагог, руководитель Исторического клуба имени Евгения Шмурло Никита Тахиров рассказал о военном предателе времён ВОВ – военнослужащем Викторе Пихареве-Русакове.

«Буквально через неделю после начала войны он сдался в плен, отправился в концлагерь, где добровольно подписал согласие на сотрудничество с фашистами и там же прошёл подготовку в центре карателей. Затем он служил в Украинской повстанческой армии (УПА), его назначили охранником в еврейском гетто. Далее он в составе УПА уничтожал советских партизан, сжигал деревни и совершал другие преступления», - рассказал Тахиров.

По словам историка Игоря Новикова, отношение в обществе к шпионам и изменникам с годами менялось. Известны случаи, когда в 90-е годы работники «секретки» продавали сведения на сторону и получали за это вознаграждение. Потом они бежали к руководству признаваться в содеянном, их увольняли, но деньги у них, тем не менее, оставались. Да и в обществе к ним относились более лояльно. В двухтысячных годах отношение изменилось. Ужесточилась и ответственность за подобные преступления. Сейчас, когда проводится спецоперация, времена вновь изменились, и они требуют адекватных ответных мер, поэтому в России и заговорили об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы.

Эксперты утверждают, что сейчас попасться на госизмене довольно легко. Есть специальные средства, которые отслеживают сообщения в интернете и позволяют быстро выйти на след преступника. При этом не надо думать, что за вами постоянно следят. Но если вы предадите Родину, не сомневайтесь в том, что вас обязательно найдут.

Отметим, что после эфира в учебных заведениях Южного Урала прошли встречи со студентами для формирования неприятия нацизма и популяризации проекта «Без срока давности» у молодёжи.