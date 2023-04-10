Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»

Российские государственные чиновники по роду своей деятельности обязаны помогать специальной военной операции. Однако, некоторые из них делают это без энтузиазма, другие же пытаются пиариться на СВО. Но есть и те, кто всеми силами отстаивает интересы нашего государства, находясь в непосредственной близости от фронта, рискуя собственной жизнью.

Узнав, что Олег Голиков, депутат Госдумы РФ от Челябинской области, находится на передовой, наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко встретился с ним и взял несколько комментариев по ситуации на линии боевого соприкосновения. После 24 февраля 2022 года Голиков сначала возил гуманитарные грузы на Донбасс, а потом записался в добровольцы, заключил военный контракт. Вот уже полгода он воюет в одном из подразделений Б.А.Р.С. – КАСКАД БПЛА.

Михаил встретился с депутатом-военнослужащим в городе Рубежном. В 15 километрах от него находится город Кременная, где позиционные бои идут ежедневно.

– Олег Александрович, какова сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения?

– Ситуация стабильно наступательная, линия обороны врага уничтожается ежедневно. Наши войска постепенно продвигаются на территорию, занятую укронацистами, техника к нам подходит, вооружения и боеприпасы есть, ОПК работает в полную смену. Есть положительные сдвиги: у наших военных появились «глаза», беспилотники. Данное направление обеспечивает подразделение, в котором я служу. По всей территории линии боевого соприкосновения стоят наши расчёты, сверху наблюдаем за противником и наносим удары с помощью артиллерии.

– Много было разговоров про нехватку боеприпасов. Как обстоят дела сейчас?

– Как я уже сказал, у армии появились «глаза», в связи с этим расход боеприпасов уменьшился, а качество поражения увеличилось. Сегодня мы точечно бьём, подходим к цели, стоим и корректируем. Артиллеристы работают, мы их поправляем, каждый шестой или седьмой снаряд попадает точно в цель. Поэтому расход боеприпасов меньше, накапливаемость снарядов больше. С боеприпасами проблем нет, так что обязательно заставим Киев прекратить плясать под западную дудку.

Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага» Предоставлено Олегом Голиковым

– В 2022 году вы считали, что надо вводить в российских школах начальную военную подготовку. Ваше мнение не поменялось?

– Я сам прошёл через НВП и автодело в своё время, это нужно для подрастающего поколения. Начальная военная подготовка не говорит, что мы обязаны воевать, но ознакомить молодых парней с автоматами, научить их разбирать и собирать, нужно обязательно. При объявлении частичной мобилизации некоторые молодые люди сбежали из страны, те же кто служил в Советской армии, у которых были военные кафедры в институтах и НВП в школах, находятся сейчас здесь, в зоне СВО. К сожалению, из нынешней российской молодёжи в добровольцы идут немногие.