Сергей Миронов: Четырехдневная рабочая неделя – это абсурд
Федерация
Сегодня, 15:19

В правительстве РФ планируют обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Однако реакция на эту идею в обществе крайне негативная. По данным опроса "Опоры России", 57% предпринимателей не поддерживают  идею четырехдневки. Согласно исследованию портала Headhunter, ее негативно оценивают 78% работодателей. Профсоюзы призывают семь раз отмерить, прежде чем принимать такое непопулярное решение.

"Еще месяц назад в правительстве заявляли, что четырехдневка в стране возможна лет через 50, а теперь уже обсуждают эксперименты. С тем же успехом можно обсуждать введение в стране сиесты,  - комментирует ситуацию лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. - В Минэкономики задумку объясняют тем, что "работники 30-40% времени ничего не делают". О каких работниках речь? Наши врачи и учителя трудятся на полторы-две ставки, то есть попросту перерабатывают. На предприятиях непрерывного цикла, - а это торговля, транспорт, промышленность - график 24/7. Кому нечего делать, так это нашим чиновникам. Вот они и обсуждают четырехдневку, как будто нет более насущных проблем. Эффективность работы госслужащих действительно вызывает массу сомнений. Но эта проблема решается проще - сокращением госаппарата, на содержание которого бюджет ежегодно тратит миллиарды рублей".

Лидер СР считает, что идея четырехдневки противоречит пенсионной реформе: то из-за нехватки рабочих рук мы увеличиваем пенсионный возраст, то вдруг норовим сократить рабочую неделю, а этот вариант потянет за собой необходимость увеличивать штаты

"Ни больницы, ни школы, ни многие другие бюджетные и частные учреждения не могут работать только четыре дня. При введении дополнительного выходного придется привлекать новых работников. А как же тот самый дефицит кадров? Нашей медицине, напомню, и так не хватает более 25 тысяч врачей, - указывает глава СР. - Идея четырехдневки на сегодня абсолютно невыполнима. Нам кивают на западный опыт. Но ни в одной стране мира не сокращают рабочую неделю на общегосударственном уровне. В Европе сокращают рабочие часы. И это оправдано - ростом экономики, развитием технологий. Кроме того, во всех этих странах почасовая оплата труда».

По мнению Сергея Миронова, в России, как и в Европе. надо внедрять почасовую оплату труда, а  уже при наличии. реальных экономических предпосылок думать о сокращении рабочего времени.

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