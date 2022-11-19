19.11.2022
Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
19.11.2022
В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
19.11.2022
На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
19.11.2022
Челябинские лыжники протестировали новую трассу в районе Карпова труда
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
Политик обвинил организацию в «слепоте» относительно преступлений киевского режима против ядерной безопасности
17.11.2022
Сергей Миронов призвал найти управу на «арийских гробокопателей» из Народного Союза Германии
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
17.10.2022
Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ
05.10.2022
Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022