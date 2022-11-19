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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: Со страницы Сергея Миронова в ВКонтакте

Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС

Политик обвинил организацию в «слепоте» относительно преступлений киевского режима против ядерной безопасности

Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС во избежание возможных провокаций киевского режима, на опасные действия которого МАГАТЭ закрывает глаза, считает председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«МАГАТЭ за последние месяцы полностью дискредитировало себя как организация, в задачу которой входит поддержание безопасности на ядерных объектах. Впрочем, это не вызывает удивления: все якобы международные, а на деле подконтрольные Западу структуры работают по одному принципу двойных стандартов», - заявил парламентарий.

Сергей Миронов напомнил, что ранее инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, зафиксировали обстрелы, но демонстративно отказались назвать очевидного виновника этих обстрелов. Позднее точно так же поверхностно была проведена проверка сообщений России о подготовке киевским режимом «грязной бомбы», которая «должна была показать, что Зеленский чист».

«Теперь становится ясно, к чему был весь этот цирк: все закончилось предсказуемым требованием вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Это опасное и невозможное предложение. Опасное – потому что станет хорошим поводом для неонацистов устроить очередную антироссийскую провокацию, не исключено, что с применением радиоактивных материалов. Невозможное – потому что станция находится на территории Запорожской области, то есть в России. Лицемерные и политизированные оценки МАГАТЭ на этот счет Россия должна и будет игнорировать», – подчеркнул Сергей Миронов.

Сергей Миронов
МАГАТЭ
Запорожская АЭС
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Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска

16.11.2022 13:58

Первая жертва холодов

16.11.2022 13:44

В Челябинске пройдет акция #ЧУДОсНХТ

16.11.2022 13:30

Челябинская область начнет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь

16.11.2022 13:12

На следующей неделе выберут главу Коркинского муниципального округа

16.11.2022 12:40

Власти Челябинской области вновь пытаются продать элитный особняк в Москве

16.11.2022 12:25

Сборная УГМК и ЧЦЗ стала победителем II Кубка по рационализации и производительности

16.11.2022 12:12

Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона

16.11.2022 11:55

Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским