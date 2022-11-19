Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС

Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС во избежание возможных провокаций киевского режима, на опасные действия которого МАГАТЭ закрывает глаза, считает председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«МАГАТЭ за последние месяцы полностью дискредитировало себя как организация, в задачу которой входит поддержание безопасности на ядерных объектах. Впрочем, это не вызывает удивления: все якобы международные, а на деле подконтрольные Западу структуры работают по одному принципу двойных стандартов», - заявил парламентарий.

Сергей Миронов напомнил, что ранее инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, зафиксировали обстрелы, но демонстративно отказались назвать очевидного виновника этих обстрелов. Позднее точно так же поверхностно была проведена проверка сообщений России о подготовке киевским режимом «грязной бомбы», которая «должна была показать, что Зеленский чист».

«Теперь становится ясно, к чему был весь этот цирк: все закончилось предсказуемым требованием вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Это опасное и невозможное предложение. Опасное – потому что станет хорошим поводом для неонацистов устроить очередную антироссийскую провокацию, не исключено, что с применением радиоактивных материалов. Невозможное – потому что станция находится на территории Запорожской области, то есть в России. Лицемерные и политизированные оценки МАГАТЭ на этот счет Россия должна и будет игнорировать», – подчеркнул Сергей Миронов.