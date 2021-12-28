28.12.2021
Абоненты МегаФона при покупке смартфонов теперь могут хорошо сэкономить
28.12.2021
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
Более 100 региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года
28.12.2021
Южноуральцам предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками
28.12.2021
Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение
28.12.2021
Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра
Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации
28.12.2021
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
22.12.2021
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
22.12.2021
Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021