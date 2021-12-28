Сергей Миронов – Минздраву: Стоит прислушаться к рекомендациям ВОЗ по детской вакцинации

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что «не рекомендует проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико».

«С учетом рекомендаций ВОЗ и общественных настроений Минздраву не стоит форсировать вопрос детской вакцинации. Тем более, испытания вакцин для подростков до сих пор не завершены. До конца неизвестно влияние нового штамма «омикрон», степень его опасности для детей и устойчивость к вакцинам, – отмечает Сергей Миронов. – Среди заболевших «дельтой» несовершеннолетние составляют до 13%, и половина болеет бессимптомно. Между тем, Минздрав уже успел включить вакцинацию подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям».

В Минздраве утверждают, что соответствующий приказ содержит ссылку на условие добровольности прививки для подростков 12-17 лет.Однако Миронов считает, что документ нужно скорректировать, чтобы исключить риск и соблазн двойных трактовок, вакцинация подростков должна быть исключительно добровольной.