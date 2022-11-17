Сергей Миронов призвал найти управу на «арийских гробокопателей» из Народного Союза Германии

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал МИД и Генпрокуратуру дать оценку деятельности Народного союза Германии (НСГ) по уходу за военными могилами в рамках реализации межправительственного соглашения между РФ и ФРГ от 29 января 1993 года о воинских захоронениях.

Накануне руководство НСГ заявило о планах разделить на русских и украинцев останки около 1400 советских солдат и заключенных концлагерей, захороненных в Гамбурге.

«В Восточной Европе давно ведут войну с павшими советскими воинами и памятью о них. Теперь дошел черед и до «цивилизованных» немцев, которые освобождаются от комплекса вины за преступления нацизма. Настолько успешно освобождаются, что осквернять могилы хотят те, кто взял на себя обязанность за ними следить», – отметил Сергей Миронов.

Лидер социалистов обратил внимание на деятельность по реабилитации нацизма и искажению исторической правды, которую ведет НСГ среди российской молодежи.

«Эти арийские гробокопатели непонятно, на каких основаниях активно ведут работу в наших школах и вузах по промывке мозгов подрастающему поколению. И небезуспешно – достаточно вспомнить скандальное выступление в бундестаге уренгойских «Митрофанушек» с докладом о «невинно убиенных немцах». Это позорище организовал НГС, как и другие, менее громкие, но не менее постыдные и наглые акции в разных регионах страны», – подчеркнул депутат.

Политик полагает, что реагировать на заявление Народного союза Германии по уходу за военными могилами должно не только российское посольство в ФРГ.

«Самое время МИДу довести до германского посла нашу позицию и в целом посмотреть, как выполняется соглашение 1993 года. Что касается подрывной «просветительской» работы НСГ в нашей стране, то правоохранительные органы обязаны пресекать ее на корню и не давать этим гитлеровским последышам сеять семена нацизма на нашей почве», – заявил Миронов.