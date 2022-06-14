14.06.2022
Челябинские власти объявили аукцион по реконструкции очистных сооружений
14.06.2022
Петербургский форум развеет миф об «изоляции» России
14.06.2022
ПМЭФ-22 претендует на роль планетарного антисанкционного семинара
14.06.2022
Сергей Миронов: Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории
14.06.2022
Озерский «Золотой петушок» выиграл грант Российского фонда культуры
14.06.2022
Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
Сергей Миронов: Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022