Сергей Миронов: Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает, что российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории высшего уровня опасности (BSL-4).

В таких лабораториях хранятся и изучаются микробы, вызывающие инфекции, которые приводят к летальному исходу и на сегодняшний день не имеют лечения, например, вирусы Эбола и Марбург.

Накануне киргизские эксперты из международной ассоциации по контролю биологических исследований обратились к президенту Казахстана Токаеву с предложением запретить строительство этого объекта.

«Тревога киргизских ученых понятна. А нас это разве не касается – особенно после того, что открылось в американских биолабораториях на Украине?» – задается вопросом парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что Центральная референс-лаборатория в Алма-Ате была построена при содействии Минобороны США, а бывший замминистра обороны страны Амирбек Тогусов в свое время подтвердил, что американские военные эксперты проводят в казахских биолабораториях собственные исследования.

«В Казахстане сейчас говорят, что будущая лаборатория нужна исключительно для научных целей и будет финансироваться государством, а посольство США заверяет, что Вашингтон не имеет отношения к данному проекту. Вот и замечательно! Раз там нет никаких секретов, раз там все ради науки, пусть наши специалисты получат доступ к этим работам. И это касается не только конкретной лаборатории BSL-4, но других исследовательских центров в Казахстане и сопредельных странах. Сегодня, когда очевидно, что США готовят против нашей страны биологическую войну, мы не имеем права реагировать иначе», – заключил Миронов.