Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

Военный аналитик из США Скотт Риттер, видео с которым разместил в Телеграмм канал Readovka, дает очень точный расклад о последствиях американских санкций – для России, Европы, самих США. Честный, объективный взгляд на ситуацию американского гражданина делает его ярким пропагандистом военной спецоперации в России на Украине. Но лучше один раз послушать.