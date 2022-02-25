США ввели ограничения на операции в долларах и евро. И это только один пункт из списка новых санкций

США ввели ограничения на операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского бизнеса. Новые санкции из-за военной спецоперации России анонсировал сегодня, 25 февраля, американский лидер Джо Байден. Заявление президента США транслировалось на сайте Белого дома, передаёт ТАСС.

Следующий пункт антироссийских мер касается банковской сферы. Вашингтон вводит блокирующие санкции против ВТБ, Сбербанка, ПАО «Открытие», «Новиком» и «Совкомбанка».

Их активы в США будут заморожены, они не смогут пользоваться корреспондентскими счетами в американских банках для финансовых операций. По оценкам Минфина США, эти действия «направлены почти на 80% всех банковских активов в России и окажут сильное и долгосрочное воздействие на российскую экономику и финансовую систему». Кроме того, Вашингтон и ЕС лишат крупнейшие российские госкомпании возможности привлекать деньги от американских и европейских инвесторов.

Экспорт высокотехнологичной продукции в Россию будет ограничен на 50%. Данная мера затронет в том числе космическую отрасль, пообещал Байден.

Под санкции попадает и часть российской элиты. В новый список вошли:

- гендиректор компании «Алроса» и член совета директоров Газпромбанка Сергей Сергеевич Иванов (сын бывшего министра обороны России Сергея Иванова);

- Андрей Патрушев, ранее занимавший руководящие должности в «Газпром нефти» (сын секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева);

- замначальника отдела в «Роснефти» Иван Сечин (сын председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина).

В заявлении американского Министерства финансов утверждается, что подпавшие под действие санкций представители российской элиты «использовали членов своих семей для перемещения активов и сокрытия своих состояний».

По словам Байдена, введённые санкции более жёсткие, чем отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, которое западные страны обсуждали перед началом военной спецоперации России.

Джо Байден подчеркнул, что США не будут вступать в войну против России, но разместят в Европе дополнительные силы для защиты стран НАТО. По его словам, «агрессия Путина» дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам российский президент станет «изгоем» на международной арене.

Отметим, что санкции против России ввели также Евросоюз, Австралия, Канада, Япония, Великобритания. Латвия и Чехия приостановили выдачу виз россиянам.

Сегодня, 25 февраля, лидеры 27 стран-членов Североатлантического альянса соберутся на саммит.