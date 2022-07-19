Американский журналист Джон Дуган взял интервью у находящегося в плену в ДНР британского наёмника Эйдена Эслина. Своему собеседнику «солдат удачи», в частности, рассказал, что курдские партизаны, воюющие против режима Эрдогана, получают оружие с территории Украины.

Эслин, которому исполнилось 28 лет, заметная фигура. Уже хотя бы потому, что он был одним из немногих иностранцев, сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь». На допросах матёрый наёмник (за его плечами две командировки в Сирию, служба в морской пехоте ВСУ) активно сотрудничает со следствием и рассказывает много интересного. В частности, он утверждает, что курдские боевики наладили устойчивый канал поставок западных вооружений с Украины на восток Турции, в Сирию и Ирак.

По словам Эслина, украинские военнослужащие намеренно «теряют» американское оборудование и вооружение из стран НАТО, чтобы потом его выгодно продать. «Дикий гусь» не стал скрывать, что во время его украинской «командировки» к нему приходили люди от «определённой группы на Украине» и расспрашивали о контактах в Сирии, где он воевал на стороне курдов. Эти люди просили помочь им выйти на лидеров курдских сепаратистов, воюющих за отделение Курдистана от Турецкой республики. Эслин пообещал посодействовать. Позже он узнал, что его собеседники хотели наладить контрабандные поставки оружия боевикам Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической.

Украинские торговцы краденым оружием не случайно вышли на англичанина. Британский подданный Эйден Эслин отслужил два контракта в курдской военной сепаратистской организации YPG (Отряды народной самообороны). Боевики YPG хорошо замотивированы и вооружены, они имеют поддержку в ряде стран Запада. В частности, Турция обвиняет Швецию в поставке курдам противотанковых гранатомётов, в то время как скандинавы сваливают всё на утечки из украинских арсеналов. При этом Соединённые Штаты закрывают глаза, им важно держать строптивого Эрдогана на коротком поводке. Так что, скорее всего, Эслин совсем не просто так оказался в 2018 году на Украине.

За посредническую деятельность по части торговли оружием и за кровавые преступления против жителей Донбасса Эйдену Эслину предстоит строго ответить. Суд ДНР приговорил наёмника к смертной казни. Правда, «дикий гусь» надеется, что его всё-таки не ощипают. Ради спасения собственной жизни он даже выучил в тюрьме гимн России и, вытянувшись по стойке смирно, исполнил его на камеру перед американцем Джоном Дуганом.

Согласно данным источников, кроме Эйдена Эслина, на территории Украины действует группа боевиков, воевавших в составе Отрядов народной самообороны YPG. Эта группа тайно решает вопросы о закупке современного западного оружия для курдских боевиков, воюющих в Сирии, Ираке и Турции. Для этого боевики используют связи в ВСУ и в украинских националистических батальонах.

Ранее сообщалось, что торговля западными военными поставками приняла на Украине катастрофический масштаб. Проблему пришлось признать даже на уровне Конгресса США: после продажи солдатами ВСУ российским военным французских гаубиц американская конгресвумен Виктория Спартц призвала наладить хоть какую-то систему контроля за натовской военной помощью.