США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб

Соединенные Штаты Америки разжигают ненависть между Россией и Украиной посредством сети Интернет.

Так, на российском Ютубе перед просмотром роликов стала всплывать проплаченная Западом «реклама» с «сюрпризом» - видео, цель которого - накалить обстановку еще больше, как следует столкнуть Россию и Украину лбами.

Агентству «Урал-пресс-информ» стало известно, что опасную «рекламу» запустила на российском Ютубе одна из подконтрольных США неправительственных организаций, используемых Штатами в их масштабных информационно-пропагандистских кампаниях (в числе таких НПО - NED, NDI, IRI).