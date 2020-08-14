Стала известна дата массовой вакцинации от covid-19 в России

В России массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции начнется уже этой зимой. Поставить заветную прививку россияне смогут в декабре-январе. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Вакцинация граждан, которые находятся в группе риска начнется в августе. Пока в стране выпущено ограниченное количество вакцины, сообщает Интерфакс. По существующим планам масштабирования внутри страны вакцинация начнется с декабря-января.

Напомним, что глава государства Владимир Путина 11 августа сообщил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции. Новейшим препаратом уже успешно привилась одна из его дочерей.