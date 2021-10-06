Стыковка корабля „Союз МС-19“ с МКС – это случилось!

Вчера, пятого октября, успешно состоялся запуск космического корабля с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту для съемок нового фильма.

«Киноэкипаж корабля „Союз МС-19“ перешел на борт МКС. Космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко встретили российские космонавты и астронавты из США, Франции и Японии», — сообщает lenta.ru.

Стыковка произошла с небольшим опозданием, но в целом обошлось без инцидентов.

Амбициозная идея снимать в космосе кино не нова. Так, еще в 1983 году для фильма "Возвращение с орбиты" были использованы космические съемки. Позднее в 2000 году Владимир Стеклов проходил в течение года подготовку к полету в космос перед постановкой фильма "Последнее путешествие".

Чего уж говорить, скепсиса в народе было немало: и конкуренция с Маском бурно обсуждалась, и немалые средства, выделенные на съемки фильма из бюджета, а кто-то счел мероприятие слишком рискованным.

Однако успех очевиден, с чем можно поздравить организаторов полета.

Практически ни один выход в космос с туристами на борту в последние два десятилетия не обходился без участия российских космонавтов и российских кораблей.

Наиболее интересной челябинцам может показаться экспедиция 2009 года, где одним из членов экипажа был Максим Сураев, Герой России, летчик-космонавт, родился в Челябинске в семье преподавателя ЧВВАКУШ. А компанию ему составил гражданин Канады, турист Ги Лалиберте – знаковая фигура в культурном мире, основатель легендарного цирка «Дю Солей».