Текслер и Лихачев проинспектировали городскую свалку
В Челябинске завершен третий этап рекультивации городской свалки, реализуемый в рамках федерального проекта «Чистая страна». Подрядчиком выступает предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор». (ФГУП «РосРАО»).
Накануне, 8 сентября, объект проинспектировали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Как сообщили в департаменте коммуникаций ГК Росатом, к сентябрю 2020 года на 95% выполнены работы по переформированию свалочного тела и на 95% - работы по устройству подпорной армогрунтовой стены, на 50% - работы по устройству рекультивационного защитного экрана тела свалки, на 70% выполнены работы по устройству системы сбора и отведения фильтрата, на 30% выполнена система по сбору и утилизации биогаза.
В пресс-службе губернатора уточнили, 80% территории бывшей городской свалки Челябинска закрыто защитным экраном, начался монтаж оборудования для сбора и очистки ливневых вод и фильтрата, системы сбора и утилизации биогаза. Территория бывшей городской свалки полностью огорожена и ликвидирован отстойник нефтепродуктов.
В пресс-службе Росатома отметили, до конца 2020 года будут полностью завершены работы по переформированию свалочного тела, произведено укрытие геокомпозитными материалами свалочного тела тремя слоями (гидромат, геомембрана, бентонитовый мат) с пересыпкой их грунтом, осуществлено устройство систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока, выполнены на 60 % основные работы по устройству системы сбора биогаза.
В 2021 году будут завершены монтаж и пусконаладочные работы оборудования по сбору и обезвреживанию фильтрата и биогаза, устройство почвенно-плодородного слоя защитного экрана тела свалки и благоустройство территории.
Впервые в России реализуется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду.
«Мы создаем экосистему, центром которой является человек. Участие Госкорпорации «Росатом» в реализации национального проекта «Экология» способствует реализации целей устойчивого развития, поднимает уровень экологической ответственности на территории всей страны», - отметил Алексей Лихачев.
Алексей Текслер подчеркнул, что проект рекультивации свалки в Челябинске позволит полностью исключить ее негативное влияние на экологию города и снизит выбросы в черте города на 30%, а также станет одним из крупнейших подобных проектов в стране, но область не намерена останавливаться на одном проекте, на очереди и другие.
Кроме того, в рамках визита состоялась рабочая встреча Алексея Текслера и Алексея Лихачева, где обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе рекультивацию Магнитогорской городской свалки.
Для справки:
Челябинская городская свалка, расположенная в центре города, начала эксплуатироваться в 1949 году и была официально закрыта в сентябре 2018 года. Свалка занимает территорию площадью около 55 гектар. На ней размещено 17,5 миллиона кубических метров твердых коммунальных отходов.
Фото РосРАО
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