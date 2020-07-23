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Тульская медсестра в купальнике стала ведущей на ТВ

Федерация
Сегодня, 15:48

Медсестра из Тулы Надежда Жукова, прославившаяся тем, что оказывала помощь коронавирусным больным в прозрачной спецодежде, стала ведущей прогнозов погоды на региональных каналах “Россия1” и “Россия24”. Проект ГТРК “Тула” проходит в знак поддержки медиков, борющихся с covid-19.

Как отмечает медсестра, новая роль в качестве ведущей ей пришлась по душе. Члены семьи поддержали ее начинания, сообщает Радио Sputnik.

Это предложение стало не единственным после громкого скандала с попаданием в сеть видео, на котором медсестра раздавала лекарства больным в прозрачном защитном костюме, под который девушка надела купальник из-за жары. В Минздраве не оценили креативный подход медработника, вынесли выговор и провели разъяснительные работы с медперсоналом больницы.

В прошлом месяце Надежда Жукова стала лицом линейки спортивной одежды. Однако с медициной она не расстается, мечтает стать врачом.

 

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