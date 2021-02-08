Ученые нашли «подсказки» на рынке в Ухане при расследовании по COVID-19

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Ученые нашли «подсказки» на рынке в Ухане при расследовании по COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения в рамках изучения происхождения коронавируса, исследовали рынки Уханя. Там они нашли «подсказки».

Научная группа из 14 человек посетила рынок морепродуктов в Ухане. Они осмотрели так называемые «горячие точки», где могли возникнуть первые случаи заражения коронавирусом в конце 2019 года, сообщает издание РИА Новости.

В научную группу вошли в том числе и китайские эксперты, а также зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак. Специалисты опровергли догадки о том, что утечка коронавируса могла произойти из Уханьского института вирусологии. Не мог стать источником первых заражений и уханьский рынок мяса и морепродуктов. Ученые выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом.

Однако зоолог Петер Дашак озвучил, что ученые обнаружили на рынках ключевые для расследования «подсказки». Он отметил, что вирусы передаются «довольно запутанно». Для того, чтобы отследить их путь, потребуется время.

«То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», - передает слова ученого издание.