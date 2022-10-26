Украина создала муляж ракеты «Искандер» - провокация с «грязной бомбой» готова

Украинское предприятие «Южмаш» создало муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, чтобы впоследствии якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, заявив при этом о пуске ядерного заряда Вооруженными силами Российской Федерации.

Об окончании технической подготовки провокации с «грязной бомбой» киевского режима сегодня, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным источника, муляж «Искандера» изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».

После того, как муляж «собьют», Киев намерен продемонстрировать средствам массовой информации Запада и Украины фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер». Цель этой провокации – убедить западную общественность в виновности Российской Федерации, сообщил источник РИА Новости.