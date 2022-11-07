Устоит ли Узбекистан перед богатой искусительницей из США?

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, восьмого ноября, можно будет наблюдать полное затмение Луны, которое произойдет в Пол
07.11.2022

Во вторник произойдет полное лунное затмение, жители увидят «кровавую» Луну
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В бюджете Челябинской области на 2023 году будут сохранены все социально-значимые и инвестиционны
07.11.2022

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В Челябинской области определились, на какие цели будут тратить бюджетные средства в 2023 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области, несмотря на действующий мораторий на проведение проверок малого и среднего
07.11.2022

В Челябинской области проверят все коммерческие объекты после трагедии в Костроме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.11.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Компания «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТРЧ», структура Холдинга
07.11.2022

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07.11.2022

За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.11.2022

Требуется помощь очевидцев ДТП
СНГ
Узбекистан
США
Ташкент
Москва
Федерация
07.11.2022 16:19

Устоит ли Узбекистан перед богатой искусительницей из США?

Американцы явно рассматривают попытку сделать из Узбекистана что-то вроде «второй Украины»

За океаном, похоже, очень нервничают по поводу достаточно крепких, традиционно дружественных российско-узбекских отношений. Вашингтон давно «положил глаз» на Узбекистан и пытается удержать его в зоне своего влияния.

Американцы явно рассматривают попытку сделать из Узбекистана что-то вроде «второй Украины». Иначе чем объяснить недавний визит в Ташкент помощницы госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо, которая отмечает, что Узбекистан – жизненно важная страна для США.

Секретная миссия американского эмиссара – убедить местные власти в том, что российские СМИ – фейкометы, которые сеют в головах узбеков лишь свою пропаганду. А американские журналисты – независимые, они помогут построить истинную демократию и привести страну к экономическому процветанию.

Лоббистами этих идей она видит замглавы администрации президента Комила Алламжонова и председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву. На встречах с ними Трюдо учила, что власти должны быть более открыты, особенно для западных СМИ. И подняла классическую тему защиты прав и свобод женщин, намекая, видимо, на организованные американцами женские протесты в Иране, который отказывается принимать западные ценности.

Но с президентом Шавкатом Мирзиеевым встретиться не удалось. Тогда Трюдо решила выйти на него через дочь, зампреда попечительского совета Фонда масс-медиа Саиду Мирзиееву.  Американская гостья пообещала щедрое финансирование для местных журналистов и блогеров, которые станут продвигать демократию по-американски.

Шансы убедить узбеков открыть медиа-пространство для «Радио Свобода» и других прозападных СМИ велики – у американцев есть козырь, перед которым сложно устоять: деньги.

Однако и России есть, чем ответить. Москва и Ташкент плотно связаны взаимовыгодными проектами. На саммите ШОС в Узбекистане Путин и Мирзиеев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве.

Россия – главный торговый партнер республики (доля — 17,9%), за 7 месяцев товарооборот увеличился на 37 % до $4,53 млрд. Инвестиции Лукойла, Газпрома и ВымпелКома превышают $12 млрд. Что важно, за полгода узбекские гастарбайтеры перевели на родину $5,3 млрд, заработанных в России. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Так что у Узбекистана есть все шансы устоять перед американской искусительницей Трюдо.

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07.11.2022

Проект бюджета внесен в Заксобрание

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07.11.2022 16:19

Устоит ли Узбекистан перед богатой искусительницей из США?

07.11.2022 16:03

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Заключенные будут делать флагштоки и маскировочные сети для участников СВО

03.11.2022 11:40

Женский форум URAL IRON LACE в Челябинске

03.11.2022 11:21

Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга

03.11.2022 11:00

В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход

03.11.2022 10:53

ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные

03.11.2022 10:48

Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц

03.11.2022 10:33

Спасенный в Челябинске ястреб стал обитателем Каштакского бора

03.11.2022 10:19

Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных

03.11.2022 10:01

В Металлургическом районе Челябинска трамваи временно изменят маршруты

03.11.2022 09:37

Коркинские студенты ярко и вкусно отметили фестиваль народов России

02.11.2022 17:49

Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников

02.11.2022 17:43

Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере

02.11.2022 17:28

В Челябинске на три дня перекроют движение на двух улицах