Устоит ли Узбекистан перед богатой искусительницей из США?

За океаном, похоже, очень нервничают по поводу достаточно крепких, традиционно дружественных российско-узбекских отношений. Вашингтон давно «положил глаз» на Узбекистан и пытается удержать его в зоне своего влияния.

Американцы явно рассматривают попытку сделать из Узбекистана что-то вроде «второй Украины». Иначе чем объяснить недавний визит в Ташкент помощницы госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо, которая отмечает, что Узбекистан – жизненно важная страна для США.

Секретная миссия американского эмиссара – убедить местные власти в том, что российские СМИ – фейкометы, которые сеют в головах узбеков лишь свою пропаганду. А американские журналисты – независимые, они помогут построить истинную демократию и привести страну к экономическому процветанию.

Лоббистами этих идей она видит замглавы администрации президента Комила Алламжонова и председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву. На встречах с ними Трюдо учила, что власти должны быть более открыты, особенно для западных СМИ. И подняла классическую тему защиты прав и свобод женщин, намекая, видимо, на организованные американцами женские протесты в Иране, который отказывается принимать западные ценности.

Но с президентом Шавкатом Мирзиеевым встретиться не удалось. Тогда Трюдо решила выйти на него через дочь, зампреда попечительского совета Фонда масс-медиа Саиду Мирзиееву. Американская гостья пообещала щедрое финансирование для местных журналистов и блогеров, которые станут продвигать демократию по-американски.

Шансы убедить узбеков открыть медиа-пространство для «Радио Свобода» и других прозападных СМИ велики – у американцев есть козырь, перед которым сложно устоять: деньги.

Однако и России есть, чем ответить. Москва и Ташкент плотно связаны взаимовыгодными проектами. На саммите ШОС в Узбекистане Путин и Мирзиеев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве.

Россия – главный торговый партнер республики (доля — 17,9%), за 7 месяцев товарооборот увеличился на 37 % до $4,53 млрд. Инвестиции Лукойла, Газпрома и ВымпелКома превышают $12 млрд. Что важно, за полгода узбекские гастарбайтеры перевели на родину $5,3 млрд, заработанных в России. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Так что у Узбекистана есть все шансы устоять перед американской искусительницей Трюдо.