В Белгороде сработала система ПВО, есть повреждения дома в городе и в селе Красное

В четверг, 13 октября, в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Поврежден многоэтажный дом, сообщают власти. Есть разрушения и на территории школы в селе Красное Шебекинского городского округа (Белгородская область)

«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор был в командировке в Москве и в настоящий момент возвращается в регион. По его словам, на месте находится начальник ГУ МЧС региона Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов и все оперативные и медицинские службы.

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42Г», - написал Антон Иванов в своем телеграм-канале. По прибытию на место происшествия он уточнил, что в районе 12 часов 40 минут на дом на ул. Губкина, 42Г упал неопознанный объект после работы системы ПВО. На месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. Все жители дома эвакуированы, отметил мэр.

Как доложил губернатору его заместитель Константин Полежаев, пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. «Разрушения серьёзные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», - отметил Вячеслав Гладков.

Часть жителей постралавшего многоквартирного дома временно выехала к родственникам, часть планируют расселять в гостиницу.

По информации Вячеслава Гладкова также была обнаружена неразорвавшаяся часть снаряда на спортплощадке лицея №32.

Губернатор также сообщил об обстреле ВСУ села Красное Шебекинского городского округа. «По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы», - рассказал Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Школьники переведены на дистанционную форму обучения, проводится подомовой обход.

Накануне, по данным Иванова, также срабатывала система ПВО. «На 15 улицах в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части города найдены осколки. Незначительно повреждены пять автомобилей. В пяти частных домах выбиты или лопнули окна», - сообщал мэр. Кроме того, пострадал торговый центр, на улице Буханова осколком были повреждены электропровода.