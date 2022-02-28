В Белоруссии провели референдум по поправкам в Конституцию страны

За внесение поправок в Конституцию Белоруссии проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко, передаёт ТАСС.

«За принятие изменений и дополнений в конституцию проголосовало 4 440 813 граждан, что составило 82,86%, или 65,16% от внесенных в списки для голосования", - сказал Карпенко, подводя итоги референдума.

По его словам, против принятия изменений и дополнений в конституцию проголосовали 686 165 участников референдума, что составляет 12,8% или 10,07% от внесенных в списки для голосования. Нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

3 марта белорусский ЦИК подведёт окончательные итоги референдума.