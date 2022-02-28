28.02.2022
Зеленский попросил принять Украину в ЕС в срочном порядке
28.02.2022
Информация о проходящих в Китае митингах в поддержку Украины является фейковой
28.02.2022
Профсоюз помог водителям «Дикси» взыскать зарплату за переработку
28.02.2022
В Белоруссии провели референдум по поправкам в Конституцию страны
28.02.2022
Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о заморозке активов Центробанка
28.02.2022
Cтало спокойнее: как меняется ситуация в челябинских банках
В Белоруссии провели референдум по поправкам в Конституцию страны
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022