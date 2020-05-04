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В Челябинскую область доставят из Якутии южноуральских вахтовиков, у половины подтвержден коронавирус

Федерация
Вчера, 17:44
Автор: 
Олеся Денисова

Почти у половины вахтовиков из Челябинской области, работающих на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения, получен положительный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера в ближайшее время всех южноуральских вахтовиков с Чаяндинского месторождения (Якутия) доставят на родину. Переговоры по этому вопросу находятся в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Всего будет вывезено 199 человек, - уточнили в правительстве. - Порядка половины из них с подтвержденными результатами теста на коронавирус, у всех болезнь протекает бессимптомно».

Группу южноуральских вахтовиков с подтвержденным ковидом доставят спецбортом в аэропорт Челябинска. Все прибывшие рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях.

Вторая группа рабочих с отрицательными результатами анализов на Covid-19 прибудет в аэропорт Магнитогорска. После этого рабочих с соблюдением всех мер предосторожности отправят в санаторий «Карагайский бор», который переоборудован под обсерватор. Вахтовикам предстоит провести на самоизоляции под наблюдение медиков как минимум две недели. У них будут взяты повторные анализы.

Напомним, 17 апреля власти Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении, где расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций «Газпрома» (там работают более 10 тысяч человек).

Как сообщил и.о. председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение для работы вахтовым методом было привлечено порядка 1800 человек из Республики Башкортостан, а также жители Омской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей. На месторождении развернут аэромобильный госпиталь на 30 мест, оборудование для которого доставлено спецбортом МЧС. Ведутся работы по разворачиванию пунктов временного размещения на 125 мест.

На сегодняшний день официально подтверждено 39 случаев заболевания коронавирусом среди работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. «105 человек с признаками ОРВИ ранее были вывезены с месторождения: 44 человека в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) и 61 человек - в стационары Якутии. У 23 из них позже был диагностирован Covid-19. Еще 16 вахтовых рабочих с диагностированным коронавирусом проходят лечение в изоляторах при вахтовых поселках», - сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, третьего мая отправлены первые два борта с 200 здоровыми вахтовиками из Башкирии, у которых отсутствуют признаки заболевания коронавирусом. Их доставили в аэропорт Магнитогорска (Челябинская область). «Встретили у трапа в аэропорту Магнитогорска. Автобусами доставили на специально подготовленную нами базу последующего пребывания на самоизоляции», - сообщил глава администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан Ильдар Нафиков. Вахтовиков поселили в одном из санаториев района. Сегодня отправляют еще два борта с башкирскими вахтовиками, уточнил Айсен Николаев.

Фото: со страницы Ильдара Нафикова ВКонтакте

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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