В Госдуме предложили освободить земских докторов от НДС
Федерация
Сегодня, 12:15

В Государственной думе продолжают прорабатывать вопросы по решению проблемы оказания помощи на селе и привлечению врачей в сельскую местность. На днях появилось предложение освободить земских докторов от уплаты подоходного налога в 13%.

 

По мнению разработчиков инициативы, медики не ощущают пользу от предлагаемых правительством мер поддержки, что является одной из причин нехватки медперсонала в сельской местности. Более того, для получения господдержки и субсидий  от врачей требуют сбора приличного количества документов, пишут сегодня, 20 декабря, “Известия”.

Инициатором предложения выступил депутат ГД Василий Власов. Письмо уже направлено на рассмотрение в Минфин.

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