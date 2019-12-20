В Госдуме предложили освободить земских докторов от НДС

В Государственной думе продолжают прорабатывать вопросы по решению проблемы оказания помощи на селе и привлечению врачей в сельскую местность. На днях появилось предложение освободить земских докторов от уплаты подоходного налога в 13%.

По мнению разработчиков инициативы, медики не ощущают пользу от предлагаемых правительством мер поддержки, что является одной из причин нехватки медперсонала в сельской местности. Более того, для получения господдержки и субсидий от врачей требуют сбора приличного количества документов, пишут сегодня, 20 декабря, “Известия”.

Инициатором предложения выступил депутат ГД Василий Власов. Письмо уже направлено на рассмотрение в Минфин.