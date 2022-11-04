04.11.2022
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
04.11.2022
В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
03.11.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
03.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой
В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды
29.01.2019
В общеобразовательной школе Коркино начались репрессии
09.06.2016
Депутаты одобрили получение из маткапитала в 2016 году 25 тысяч рублей
23.05.2016
Выдающийся шахматист, уроженец Златоуста Анатолий Карпов отмечает 65-летие
18.04.2016
Жены большинства депутатов Госдумы от Челябинской области зарабатывают и имеют в собственности больше своих мужей
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022