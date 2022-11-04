В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды

Российская медиасреда моментально отреагировала комментариями на предложение создать в России Министерство информации и пропаганды. С ним выступил депутат Государственной Думы и военный эксперт Андрей Гурулев на пресс-конференции третьего ноября Рассуждая об информационной войне, он высказался так:



“Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, Министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все — от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?” (Из сообщения РИА “Новости”).



В Союзе журналистов России это прокомментировали как частное мнение, требующее пояснений.

«Лично у меня и, думаю, у многих моих коллег нет никакого представления о том, что подразумевается под этим предложением, что должно входить в функции этого ведомства, насколько это соответствует основному закону нашего государства, насколько это соответствует основным законодательным нормам, касающимся деятельности СМИ, их свободы и ограничений. По факту сейчас говорить не о чем. Есть громкая инициатива, которую мы все обсуждаем. Говорить, насколько это полезно или вредно, мы с вами тоже сейчас не можем», — сказал для “Lenta.ru” секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1», депутат Евгений Попов счел создание новой структуры избыточным в разговоре с «Газетой.Ru»:

«Они (действующие законы - ред.) вполне себе защищают и население, и само инфополе от вмешательства и распространения недостоверной, а также вредной информации. За это предусмотрено наказание, предусмотрена ответственность. Закон жесткий и за время спецоперации был еще более ужесточен за фейки. Поэтому создание новой бюрократической структуры считаю избыточным».

Первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич в беседе с агентством «Ридус» напомнил, что общественники обсуждают идею создания такого министерства «как минимум с 2020 года».