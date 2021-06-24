В гостиницы Краснодарского края не пустят без прививки от COVID-19

С первого июля в гостиницы Краснодарского края не примут туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19. А с первого августа – без сертификата о вакцинации.

Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

«Последние две недели мы видим рост заболеваемости. Сегодня впервые с конца марта выявили более 120 случаев. Самый эффективный способ справиться с угрозой – сформировать коллективный иммунитет. Мы нарастили темпы вакцинации жителей края, но с началом курортного сезона фиксируем все больше завозных случаев. Поэтому с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты и санатории края будут принимать отдыхающих только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 72 часа или сертификатом о вакцинации», – сказал Вениамин Кондратьев.

Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые требования не распространяются.

«С первого августа в средствах размещения смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Исключение – отдыхающие с противопоказаниями к прививке. При этом им необходимо иметь на руках документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Детям справки о вакцинации от ковид также не нужны», - заявил губернатор.

Напомним, в связи с ростом числа заболевших COVID-19 на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Постановление не распространяется на работников, имеющих противопоказания к прививке.