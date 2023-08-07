В Курской области приземлили два украинских беспилотника

Российские военные при помощи аппаратуры радиоэлектронной борьбы перехватили управление и приземлили два беспилотника самолетного типа в Судже Курской области, на один из них была нанесена символика украинских националистов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области», - написал Роман Старовойт. На одном из БПЛА была нанесены символика полка «Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России.

«Спасибо нашим военным и пограничникам», - поблагодарил губернатор.

Напомним, пятого августа с украинского беспилотника сбросили взрывные устройства в Рыльске (Курская область).Никто из местных жителей не пострадал. Повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях, сообщал губернатор Роман Старовойт.

Решением Верховного суда РФ от второго августа 2022 года украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.