В России число ковида превысило полмиллиона, в УрФО – более 500

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 615 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 22,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению меньше человек - 3 тысяч 615 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 727 тысяч 162 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 229 тысяч 357 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 501 тысяча 61 человек, в Москве – 164 тысячи 560 человек (плюс 465). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 50 тысяч 711 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 15 тысяч 909 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12 тысяч 204 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 9 тысяч 241 случай, в Ямало-Ненецком автономном округе – 7954, в Тюменской области – 4035, в Курганской области – 1368.

Коронавирус унес жизни 11 тысяч 335 человек (за сутки – 130). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4143, в Санкт-Петербурге – 1603, Московской области – 1002, в Республике Дагестан – 413, в Нижегородской области – 293, в Красноярском крае – 232, в Ростовской области – 163. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 511 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 186 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 157, в Ханты-Мансийском автономном округе - 91, в Ямало-Ненецком автономном округе – 56, в Тюменской области – 19, Курганской области – 2.