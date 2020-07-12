ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России число ковида превысило полмиллиона, в УрФО – более 500

Федерация
Сегодня, 13:41
Автор: 
Олеся Денисова

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 615 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 22,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению меньше человек - 3 тысяч 615 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 727 тысяч 162 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 229 тысяч 357 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 501 тысяча 61 человек, в Москве – 164 тысячи 560 человек (плюс 465). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 50 тысяч 711 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 15 тысяч 909 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12 тысяч 204 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 9 тысяч 241 случай, в Ямало-Ненецком автономном округе – 7954, в Тюменской области – 4035, в Курганской области – 1368.

Коронавирус унес жизни 11 тысяч 335 человек (за сутки – 130). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4143, в Санкт-Петербурге – 1603, Московской области – 1002, в Республике Дагестан – 413, в Нижегородской области – 293, в Красноярском крае – 232, в Ростовской области – 163. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 511 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 186 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 157, в Ханты-Мансийском автономном округе - 91, в Ямало-Ненецком автономном округе – 56, в Тюменской области – 19, Курганской области – 2.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:24
За сутки умерло 2 пациента с коронавирусом в Магнитогорске и Челябинске
Общество
Сегодня, 13:07
За сутки в Челябинской области добавилось 140 случаев коронавируса
Общество
Вчера, 12:00
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
Общество
Вчера, 11:38
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 9 тысяч
09.07.20 23:06
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов
09.07.20 12:23
За пьянство в поездах россиян хотят лишить права на проезд
09.07.20 12:17
Российских подростков хотят оставить без зажигалок
09.07.20 11:38
Видеоудаленка: банкиры нашли новый метод обслуживания клиентов
09.07.20 10:53
В России отменили традиционные линейки 1 сентября
08.07.20 23:16
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
08.07.20 19:42
Николай Цуканов и Игорь Алтушкин обсудили промежуточные итоги работы в период пандемии коронавируса
08.07.20 15:20
Российских школьников хотят научить семейным ценностям
08.07.20 13:33
Шарий нашел заказчиков собственного политического убийства: следы ведут к Зеленскому
08.07.20 12:37
На северо-западе Челябинске ведется капитальный ремонт тепловых сетей
Общество
10.07.20 20:57
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
Общество
Вчера, 00:28
Текслер – южноуральцам: Выбирайте безопасные для отдыха места
Новости
Вчера, 12:00
Общество
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
10.07.20 23:36
Федерация
В России коронавирус унес жизни более 11 тысяч человек
10.07.20 21:24
Экономика
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
10.07.20 16:24
Среда обитания
На освобожденном от заборов Коровьем пляже Увильдов свободно отдыхают сотни людей
10.07.20 16:03
Общество
Челябинские заключенных балуют «Хурмой», «Киви» и «Ананасами»
Материалы рубрики
10.07.20 23:36
Федерация
В России коронавирус унес жизни более 11 тысяч человек
10.07.20 14:04
Федерация
Во имя Конституции: в России изменят порядок изъятия детей из семьи
10.07.20 13:29
Федерация
Банкиры предложили передавать персональные данные мошенников жертвам
10.07.20 12:49
Федерация
Общественники потребовали штрафовать пьяных велосипедистов
10.07.20 12:42
Федерация
Снова можно: в России разрешили школьные линейки 1 сентября
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика