В России могут запретить продавать животных в зоомагазинах

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон о дополнительных мерах защиты животных от жестокого обращения. Законопроект направлен на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках.

Как сообщает ТАСС, в законе закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. При этом содержание животных в таких местах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ.

«Речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом правительство наделяется полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с первого марта 2023 года.