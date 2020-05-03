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В России поставлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса

Федерация
Вчера, 23:29
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 10 тысяч 633 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них у 53% нет клинических проявлений заболевания. Число случаев коронавируса за сутки выросло на 1010.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 тысяч 948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заболевших 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 5,5% – старше 80 лет, 9,3% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

За сутки в УрФО зарегистрировано 720 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Свердловской области – 388, в Ямало-Ненецком автономном округе – 145, в Ханты-Мансийском автономном округе – 62, в Тюменской области – 60, в Челябинской области- 54, в Курганской области - 11.

По состоянию на утро третьего мая в мире подтверждено 3 миллиона 480 тысяч 754 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,5%). Из них 3 миллиона 396 тысяч 361 случай (плюс 2,5%) зарегистрировано в 183 странах мира, в Китае - 84 тысячи 393 случаев (прирост 0,004%).

В Российской Федерации зарегистрировано 134 тысячи 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 68 тысячи 606 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 16 тысяч 639 человек (плюс 1626), в Москве – 7029 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 3391 случай коронавируса, в том числе в Свердловской области – 1091 человек, в Челябинской области - 697 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 608, в Тюменской области – 495, в Ханты-Мансийском автономном округе – 449, в Курганской области – 51.

Коронавирус унес жизни 1280 человек (плюс 58). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –729 (плюс 34), Московской области – 111 (плюс 2), в Санкт-Петербурге – 34 (плюс 1), в Республике Ингушетия – 25, в Краснодарском крае - 20, в Нижегородской области – 16, в Ставропольском крае - 15, в Республике Башкортостан- 14, в Республике Дагестан – 13, в Калужской области – 12, Красноярском крае – 11.

В УрФО зарегистрировано 18 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –  восемь, в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Ханты-Мансийском автономном округе – по три, в Свердловской области - один.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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