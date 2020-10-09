В России спрогнозировали пик вспышки covid-19

В России пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией может прийтись на середину ноября. Ситуация стабилизируется только после новогодних праздников. Так считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Показатели прироста заболевания сегодня не так страшны, так как улучшилась диагностика и стало проводиться больше тестов по выявлению covid-19. Эксперт в интервью РИА “Новости” делает акцент на особенностях расчета статистических показателей: количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt).

"Например, лидерами по числу заразившихся на 100 тысяч человек на сегодняшний день являются Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6), в то время как лидерами по приросту стали Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тысяч человек, Орловская область (Rt 1,4), Еврейская АО (Rt 1,39) с числом заражений 690,1. При такой низкой базе сравнения даже незначительное увеличение числа заболевших даст скачок темпа прироста", - уточнила Ольга Лебединская.

Она также отметила, что в настоящий момент сложно определить, какой вариант будет самый безболезненным. Апрельский, когда до 70% всех заболевших были в крупных городах, или октябрьский, когда вирус распространился по регионам.