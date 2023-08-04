В Сочи усилят уровень защищенности акватории и береговой инфраструктуры

В Сочи примут дополнительные меры по повышению уровня защищённости акватории и береговой инфраструктуры. Соответствующее решение принято после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.

«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», - отметил мэр.

По его словам, особое внимание будет уделено комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тысячи маломерных судов.

Как отметил Копайгородский, городские власти намерены увеличить количество камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город». Они помогают контролировать ситуацию на пляжной полосе курорта. На сегодня в Сочи работают порядка трех тысяч камер.

«Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей», - заверил мэр. По его данным, в настоящее время в Сочи отдыхает более 200 тысяч туристов.

Напомним, ночью четвертого августа российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск. Оба катера уничтожены.