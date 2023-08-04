04.08.2023
Минэкологии решило выяснить, сколько туристов посетят ООПТ Челябинской области за полгода
04.08.2023
В Саткинском районе грузовик повредил трубопровод на комбинате «Магнезит»
04.08.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую
04.08.2023
На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей
03.08.2023
Святыня из Челябинска отправилась в Чебоксары
03.08.2023
ММК снижает простои оборудования
Ночью отражена атака на военно-морскую базу Новороссийска
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023