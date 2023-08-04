Ночью отражена атака на военно-морскую базу Новороссийска

Вооруженные силы Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Российские корабли, охраняющие внешний рейд базы, отразили атаку, сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», - сообщает оборонное ведомство.

Российские корабли, охраняющие внешний рейд базы, уничтожили из штатного вооружения оба катера.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о предпринятой попытке атаковать базу. «Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников», - написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На месте инцидента работают все необходимые специальные службы.

Экстренные службы сообщали, что в акватории Новороссийска и села Мысхако в Краснодарском крае произошли взрывы. В Новороссийске находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он в результате атаки не пострадал, но, по данным КТК, на движения судов в порту Новороссийска установлен временный запрет.

Напомним, ночью первого августа патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота отразили очередную атаку киевского режима тремя морскими безэкипажными катерами. Все три катера были своевременно обнаружены и уничтожены. Корабли продолжили выполнять поставленные задачи.

В ночь на 25 июля ВСУ безуспешно попытались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря. Оба катера уничтожены.