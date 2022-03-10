В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине

В Вашингтоне отрицают наличие у США разработок химического и биологического оружия на Украине. Соответствующее заявление в своём Twitter-аккаунте сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так она отреагировала на обвинения Москвы, озвученные вчера, 9 марта, официальным представителем Минобороны России Игорем Конашенковым.

«Соединенные Штаты в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо», - написала Джен Псаки.

По мнению пресс-секретаря Белого дома, заявления России о существующих на Украине американских лабораториях якобы говорят о намерении самой Москвы применить химоружие.

«Теперь, когда мы видим эти ложные утверждения со стороны России, и Китай, кажется, одобряет эту пропаганду, следует ждать, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине или проведёт операцию под чужим флагом по его применению. Логика ясна», - заявила Псаки.

Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили, что ночью 9 марта украинские националисты завезли в Золочёв около 80 тонн аммиака. По словам покинувших населённый пункт жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке, отметили в Минобороны РФ.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что на Украине была сформирована сеть более чем из 30 биологических лабораторий. Заказчиком работ является Агентство по сокращению угрозы при Министерстве обороны США. По его словам, 24 февраля все они получили приказ от Минздрава Украины полностью уничтожить биоагенты.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая перед Сенатом 9 марта, заявила, что на Украине имеются «биологические исследовательские объекты» и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль российских военных.