Минобороны России сообщило о захвате в плен нескольких российских срочников

Несколько российских солдат-срочников были захвачены в плен в ходе спецоперации на Украине. Об этом сегодня, девятого марта, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт «Интерфакс». По его словам, для их освобождения предпринимаются все необходимые меры. Конашенков добавил, что почти всех российских солдат срочной службы с территории Украины уже вывезли.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооружённых сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», - цитирует агентство генерал-майора.

По словам Игоря Конашенкова, «ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы» попали в плен после того, как подразделение, в котором они служили, подверглось нападению диверсионной группы нацбатальона. Данное подразделение ВС РФ выполняло задачи тылового обеспечения, подчеркнул Конашенков.

«В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», - заверил представитель Минобороны России.

Информацию об отправке солдат срочной службы на Украину уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом виноваты отдельные должностные лица, расследованием данных фактов займётся военная прокуратура.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооружённых сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», - сообщил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин перед началом спецоперации дал указание «категорически исключить» привлечение солдат-срочников для выполнения любых задач на территории Украины, и главе государства доложили о выполнении этого указания.