В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»

Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство народного образования Республики Узбекистан и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» два года назад запустили совместный проект «Класс!» («Зўр!»), направленный на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов. Проект рассчитан на десять лет – с 2020 по 2030 год и сегодня он успешно реализуется.

Как сообщает узбекское издание «podrobnouz», в новом 2022/2023 учебном году в Узбекистане будут работать 153 специалиста из России, которые продолжат обучать школьников в рамках гуманитарного российско-узбекского проекта «Класс!».

«В рамках проекта разработана линейка учебно-методического комплекса по преподаванию русского языка как иностранного для учеников 2–11-х классов. Учебники для вторых классов уже внедрены в учебный процесс с сентября 2021 года. В новом учебном году в школы Узбекистана поступят новые учебники по русскому языку для школьников 3–11-х классов», – говорится в материале «podrobnouz».

Все учебные пособия составили специалисты Российского государственного педагогического университета имени Герцена совместно с Республиканским центром образования при Министерстве народного образования Республики Узбекистан. Кроме того, для узбекских второклассников создано 70 видеоуроков по новым учебникам русского языка.