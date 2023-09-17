В выходные ВСУ предприняли новые попытки атаковать объекты в шести регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 сентября предприняли новые попытки атаковать беспилотниками объекты в трех регионах РФ. Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Крыма, Московской области и Воронежской областей. В субботу, 16 сентября, пресечены попытки атаки БпЛА по объектам в Калужской, Тверской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны РФ.

«17 сентября около 1.15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации… у западного побережья полуострова Крым», - сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны уничтожено два украинских БПЛА.

Еще одна попытка атаки полуострова была предпринята с 1.45 до 2.20 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.

Около часа 45 минут ночи по московскому времени и ранним утром украинские беспилотники пытались прорваться к Москве. Беспидотные летательные аппараты уничтожены над территорией Домодедовского и Истринского районов Московской области.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, 17 сентября около девяти часов 40 минут по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотник обнаружен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

«В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет», - сообщает в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В субботу, 16 сентября, дежурными средствами ПВО уничтожены беспилотники над территорией Калужской, Тверской и Белгородской, сообщает Минобороны.

«Ночью 16 сентября на территории Мосальского района в безлюдной местности после применения средств ПВО упал БПЛА», - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам главы региона, оперативно обнаружить место падения помогла информация, полученная от местных жителей. Беспилотник был уничтожен.

и обезвредить БПЛА. В обнаружении места падения им, в том числе,

В Тверской области ночью 16 сентября на территории Конаковского округа силами ПВО был уничтожен беспилотный аппарат. «Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие», - сообщили в пресс-службе правительства.

В Белгородской области 16 сентября около 13 часов по московскому времени пресечена попытка ВСУ атаковать с помощью дрона-камикадзе село Долгое Валуйского городского округа. «Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня. В ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам», - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.