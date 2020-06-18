Вакцина от коронавируса: академик Чучалин «за», но «против»

Известный ученый-пульмонолог Александр Григорьевич Чучалин дал интервью журналу «Новая жизнь», где высказался по поводу рисков испытаний вакцины от коронавируса. Приводим ключевые моменты из интервью в нашем материале.

Профессор раскритиковал сообщения о готовности вакцины и об успешном прохождении клинических испытаний. По его словам, существующие вакцины официально не зарегистрированы и не прошли необходимых процедур разрешения, поэтому говорить об их существовании неэтично и даже преступно.

О безопасности вакцины

На первом месте всегда стоит именно безопасность. Оценить безопасность вакцины не представляется возможным, поскольку нельзя спрогнозировать ее влияние на людей без проведения испытаний. И без взвешивания всех научных фактов это определить невозможно.

Поэтому позиция ряда ученых, заявляющих об уже готовых вакцинах, удручает. Они говорят о том, что вот-вот начнутся испытания на людях-добровольцах, а осенью уже начнётся вакцинация на группах риска – в первую очередь, на медиках.

Возникает вопрос: они зарегистрировали свои вакцины? Нет. Прошли весь необходимый путь, утвержденный законодательством РФ и международным научным сообществом? Нет! Эта работа не сделана. Таким образом, грубо нарушен один из этических принципов медицины – не навреди.

Владимир Павлович Чехонин, вице-президент РАН, тоже говорит недопустимые вещи. По его словам, подготовлена экспериментальная вакцина, которая пройдёт клиническое исследование на человеке. Но эксперименты на человеке – это грубейшее нарушение международного Нюрнбергского кодекса.

О законности вакцины

Давайте определимся – выполняем мы наши российские законы или плюём на них? А главное – ведь в этом нет никакой необходимости. Никакой пожарной срочности, чтобы, рискуя здоровьем своих граждан, во что бы то ни стало испытать эти вакцины, я не вижу. У нас есть Министерство здравоохранения, министр Михаил Альбертович Мурашко. Ему дано право объявлять о начале клинических испытаний, но никак не Борисевичу и не Гинцбургу.

Вакцины нет, пока она не зарегистрирована. Мы не знаем, насколько безопасным будет её применение. И обозначать какие-то сроки карантинных мер, связывая их с появлением вакцины, неправильно. Сегодня мы столкнулись с весьма опасной тенденцией – тотальной профессиональной безграмотностью. Если мы сейчас всё это допустим, этические проблемы будут расти как снежный ком, и от наших прав и свобод вообще ничего не останется. Поэтому наша задача – не допустить подобного развития событий.