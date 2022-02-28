28.02.2022
Зеленский попросил принять Украину в ЕС в срочном порядке
28.02.2022
Информация о проходящих в Китае митингах в поддержку Украины является фейковой
28.02.2022
Профсоюз помог водителям «Дикси» взыскать зарплату за переработку
28.02.2022
В Белоруссии провели референдум по поправкам в Конституцию страны
28.02.2022
Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о заморозке активов Центробанка
28.02.2022
Cтало спокойнее: как меняется ситуация в челябинских банках
Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о заморозке активов Центробанка
28.02.2022
Зеленский попросил принять Украину в ЕС в срочном порядке
28.02.2022
Без нацистов и бандеровцев, но с русским языком: несколько областей Украины решили создать новое государство
28.02.2022
Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов
28.02.2022
Спецоперация на Украине. Главное за сутки
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022