Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о заморозке активов Центробанка

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях против России из-за проведения Москвой военной спецоперации на Украине. Самые жёсткие из когда-либо введённых ограничений включают в себя запрет британским компаниям и поданным Королевства проводить любые финансовые операции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании, передаёт ТАСС.

Как отмечается в сообщении, решение принято в целях ограничить возможность Центробанка России использовать свои валютные резервы для поддержки курса рубля.

«Эти действия предпринимаются совместно с США и Европейским союзом, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов таким образом, чтобы подорвать действие санкций, введённых нами и нашими союзниками, и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой, чтобы поддержать российский рубль», - отмечается в сообщении.

Российским банкам, попавшим ранее под санкции, закроют доступ к фунтам стерлингов и запретят им проводить платежи через Великобританию.

Британско правительство подчёркивает, что санкции нацелены непосредственно на президента РФ Владимира Путина и его ближайшее окружение, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Более 100 компаний и близких к Путину представителей бизнес-элиты, попали под санкции на сотни миллиардов фунтов стерлингов, замораживание активов и запрет на поездки», - отмечается на сайте кабмина.

Санкции Великобритании также будут применяться к белорусским лицам и организациям, которые поддержали российскую военную спецоперацию.

Ранее о вводе новых санкций против России, предполагающих заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT, объявил Евросоюз.