Владимир Путин подписал Указ о выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию.

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–I …, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», - говорится в Указе.

Согласно документу, выплаты будут произведены в сентябре 2021 года.

Пенсионерам не нужно будет писать никаких заявлений и никуда обращаться для получения выплаты. Она будет произведена «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле». Средства на эти цели направят из федерального бюджета.

«Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ», - уточняется в документе.

Пенсионеры, проживающие в соцучреждениях, получат единовременную денежную выплату также в полном размере.

Их этой 10-тысячной выплаты не будут производить удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Напомним, Владимир Путин выступил 22 августа с предложением о единовременной выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру. Глава государства особо подчеркнул, что разовая выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: работающих, неработающих и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС.