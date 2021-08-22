22.08.2021
Прожиточный минимум в Челябинской области будут устанавливать по новым правилам
22.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 августа
22.08.2021
В Челябинской области будут стимулировать развитие добровольческой деятельности
22.08.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 83 тысячи
22.08.2021
Пожарный из Челябинской области Евгений Головлев признан лучшим в стране
21.08.2021
В Челябинской области продолжает снижаться число подтвержденных за сутки случаев ковида
В 2021 году пенсионерам дополнительно выплатят по 10 тысяч, военнослужащим – по 15 тысяч
22.08.2021
Путин - о вакцинации от ковид: Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять
21.08.2021
Владимир Путин выполнил просьбу Алексея Текслера
18.08.2021
Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года
17.08.2021
Врио губернаторов смогут привлечь к ответственности за коррупцию
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021