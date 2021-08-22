В 2021 году пенсионерам дополнительно выплатят по 10 тысяч, военнослужащим – по 15 тысяч

Пенсионерам в 2021 году выплатят разовую прибавку к пенсии. Единовременную выплату получат и военнослужащие.

С такими инициативами выступил президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» в музее Победы на Поклонной горе.

Глава государства отметил, что изначально планировалось ежегодно прибавлять к пенсии по одной тысячи рублей. Но, исходя из структуры потребления пожилых людей, эту сумму «съест» инфляция (прогнозировалась на уровне 6,5%, но по набору продуктов и предметов, приобретаемых пенсионерами, может быть и больше).

«Предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», - предложил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что после возвращения инфляции в установленные параметры можно будет вернуться к схеме индексации пенсий на одну тысячу рублей.

Глава государства особо подчеркнул, что разовая выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: работающих, неработающих и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС.

Кроме того, Владимир Путин предложил выплатить разово военнослужащим по 15 тысяч рублей. Президент отметил, что такая мера поддержки должна касаться всех военнослужащих.

«На протяжении последних лет министерство обороны по инициативе министра при моем согласии, используя имеющиеся ресурсы, индексировало и осуществляло дополнительные выплаты военнослужащим», - напомнил президент. Но запланированная индексация будет недостаточной из-за инфляции.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей», - предложил Владимир Путин.