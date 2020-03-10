Вслед за Лондоном и Нью-Йорком бумаги упали на Московской бирже

После краха на Лондонской и Нью-Йоркской биржах ценные бумаги российских компаний сегодня, 10 марта, упали и на Московской бирже. Индекс Мосбиржи опустился вниз на 10,4% (2436 пункта), индекс РТС - на 16% (1056 пункта), сообщает ТАСС.

Примечательно, что обвал на фондовых рынках проходит на фоне падения стоимости нефти. Накануне, неудачно завершились переговоры в Австрии между странами ОПЕК+ о дополнительном сокращении ресурса в условиях снижения спроса из-за коронавируса. В ходе совещания Россия и Казахстан выступили против снижения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В понедельник, 9 марта, стоимость нефти составила 31,02 доллара, упав на 30%. Сегодня же цена подросла на 8,3% и составила 37,22 доллара за баррель.

По отношению к доллару и евро российский рубль продолжает ослабление. Цена за доллар выросла на 4,8% и составила 71,86 рубля, а евро поднялось на 5,25% и приравнялось к 81,58 рубля.

Стоимость ценных бумаг крупных компаний нефтегазового сектора (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром) на Московской бирже снизилось на 12-15%. Потребительский сектор упал (М.Видео, Магнит, X5 Retail Group) до 28%. В финансовом секторе также обозначился спад в районе 12-13% (Сбербанк, ВТБ).

Технологический сектор (Яндекс, Ростелеком, Система) ушел в минус на 7-12%. Энергетические компании (Россети, ТКГ) падают пока в рамках 10%.

Однако, есть и компании, чьи ценные бумаги показывают небольшой рост: Polymetal (+7,1%), Полюс (+3,5%), Фосагро (+2,9%), Северсталь (+1,6%).