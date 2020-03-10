ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Вслед за Лондоном и Нью-Йорком бумаги упали на Московской бирже

Федерация
Сегодня, 15:30

После краха на Лондонской и Нью-Йоркской биржах ценные бумаги российских компаний сегодня, 10 марта, упали и на Московской бирже. Индекс Мосбиржи опустился вниз на 10,4% (2436 пункта), индекс РТС - на 16% (1056 пункта), сообщает ТАСС.

Примечательно, что обвал на фондовых рынках проходит на фоне падения стоимости нефти. Накануне, неудачно завершились переговоры в Австрии между странами ОПЕК+ о дополнительном сокращении ресурса в условиях снижения спроса из-за коронавируса. В ходе совещания Россия и Казахстан выступили против снижения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В понедельник, 9 марта, стоимость нефти составила 31,02 доллара, упав на 30%. Сегодня же цена подросла на 8,3% и составила 37,22 доллара за баррель.

По отношению к доллару и евро российский рубль продолжает ослабление. Цена за доллар выросла на 4,8% и составила 71,86 рубля, а евро поднялось на 5,25% и приравнялось к 81,58 рубля.

Стоимость ценных бумаг крупных компаний нефтегазового сектора (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром) на Московской бирже снизилось на 12-15%. Потребительский сектор упал (М.Видео, Магнит, X5 Retail Group) до 28%. В финансовом секторе также обозначился спад в районе 12-13% (Сбербанк, ВТБ).

Технологический сектор (Яндекс, Ростелеком, Система) ушел в минус на 7-12%. Энергетические компании (Россети, ТКГ) падают пока в рамках 10%.

Однако, есть и компании, чьи ценные бумаги показывают небольшой рост: Polymetal (+7,1%), Полюс (+3,5%), Фосагро (+2,9%), Северсталь (+1,6%).

Отправить новость
06.03.20 10:48
Вслед за ПМЭФ в России отменят саммиты ШОС и БРИКС
05.03.20 16:56
Социологи узнали, чем занимаются россиянки после работы
05.03.20 14:31
В России по-новому начнут оплачивать больничные и отпуска
04.03.20 14:11
Названа дата подписи Путиным поправок в Конституцию
04.03.20 11:23
Бары и рестораны хотят перевести в безалкогольный режим
04.03.20 10:39
Банки предупредили об отказе принимать коммунальные платежи
03.03.20 15:39
Бывших контрразведчиков выпустят за границу
03.03.20 12:54
Роскачество нашло опасные вещества в губнушках
03.03.20 11:58
Золото и туры попали в ТОП подарков на 8 марта
02.03.20 15:23
Путин рассказал о войне
Общество
Сегодня, 11:43
Южноуральцам, прилетевшим из неблагополучных по коронавирусу стран, выдадут больничный для самоизоляции
Политика
Сегодня, 10:49
Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Карталинского района
Новости
Сегодня, 16:40
Происшествия
В Челябинске будут судить полицейских, которые попались с поличным при «закладке» наркотиков
Сегодня, 16:38
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
Сегодня, 16:12
Общество
В Челябинске ищут место для строительства приюта для животных
Сегодня, 15:23
Общество
В Челябинске к 75-летию Победы украсят общественный транспорт
Сегодня, 14:48
Культура
«Самый человечный человек» в Историческом музее Челябинска
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:17
Федерация
Для российских сирот предложили новые льготы
06.03.20 11:09
Федерация
ФБР вербует россиян лицом Высоцкого
05.03.20 16:56
Федерация
Социологи узнали, чем занимаются россиянки после работы
05.03.20 14:31
Федерация
В России по-новому начнут оплачивать больничные и отпуска
04.03.20 14:11
Федерация
Названа дата подписи Путиным поправок в Конституцию
Теги
Московская биржа
ценные бумаги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика