ВСУ вновь пытались атаковать 31 дроном объекты в регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в трех регионах РФ. Российские средства ПВО уничтожили 31 дрон над территориями Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщают в Минобороны РФ.

«Ночью четвертого октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», - сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков, системы ПВО сбили «воздушные цели» в небе над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших нет. «Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса – утечка газа уже ликвидирована, - уточнил глава региона. - В Белгородском районе над селом Головино сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле».

Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, украинский беспилотник уничтожен силами ПВО Минобороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Глава региона также рассказал об обстреле четырех районов кассетными боеприпасами. «Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы, - отметил губернатор. - По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек».

Курской области Роман Старовойт, в Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Ещё один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме.