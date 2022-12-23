Всё для фронта, всё для Победы: итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2022 году

В помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения «Единой России», отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе видеоконференции по итогам года.

«Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне СВО были открыты десятки гуманитарных центров. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что после вступления Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии «Единой России» расширились.

«Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим «всё для фронта, всё для Победы», направив свой ресурс на помощь мобилизованным, фронту. Мы занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также выделил направление работы «Единой России» по помощи семьям военнослужащих.

«Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество — пакет федеральных законов, которые были инициированы «Единой Россией», уже приняты и подписаны Президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят», — напомнил Андрей Турчак.

Секретарь генсовета отметил, что темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

Как и помощь фронту: только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

Челябинское реготделение «Единой России» под руководством секретаря, главы региона Алексея Текслера оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с первых дней СВО. За это время партийцы отправили свыше 547 тонн гуманитарного груза, перевели 35 миллионов рублей на спецсчет для помощи и восстановления Донбасса.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Денис Моисеев отметил, что партия смогла на высоком уровне организовать процесс сбора, формирования и доставки гуманитарной помощи.

«Единая Россия» показала командную профессиональную работу, сплотила вокруг себя единомышленников из самых разных сфер, экспертов, волонтеров и большое количество неравнодушных жителей Челябинской области.

«Пункты приема гумпомощи у нас работают на базе всех 49 местных отделений партии, большую волонтерскую помощь оказывают молодогвардейцы и сотрудники региональной и местных общественных приемных «Единой России». Гуманитарные конвои с самым разным грузом от продуктов питания до спецзаказа регион направлял и в Ростовскую область, и в Крым, и ДНР, все больше сейчас в города-побратимы – Ясиноватую и Волноваху. Неоднократно представители партии посещали города Донецкой народной республики, а представители ДНР с визитом были Челябинске, такое взаимодействие позволяет подходить к вопросам гумпомощи более детально, адресно и качественно», - отметил Денис Моисеев.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также партия координирует работу врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы Донбасса и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных в формате «одного окна». В такие объединенные штабы обратились более шести тысяч родственников мобилизованных. В основном - по вопросам начисления выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса, если призванный гражданин был собственником предприятия, а также за бытовой помощью.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим, проходящим лечение в российских госпиталях. Это направление партия реализует вместе с Минобороны и фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». С момента частичной мобилизации 84 волонтера МГЕР ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов «Единой России» различного уровня, в том числе Госдумы, сегодня находятся в зоне СВО.