Выплаты мобилизованным освободят от налога

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов выплаты мобилизованным и иным участникам СВО, сообщает Госдума.

Согласно документу, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, а также участвующим в специальной военной операции (СВО) добровольцами, военнослужащими-контрактниками и членами их семей.

Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории.

Помимо этого законопроект освобождает граждан новых территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - от госпошлины при получении ряда документов - российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, регистрационных документов и знаков на транспортные средства - при государственной регистрации юрлиц и ИП на указанных территориях.

Кроме того, от НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника СВО или получения им инвалидности I группы.