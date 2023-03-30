В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали законопроекты, внесенные по инициативе губернатора, по введению новых льгот для членов семей мобилизованных и иных участников специальной военной операции, а также по мерам поддержки военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Напомним, по инициативе главы региона Алексея Текслера разработаны дополнительные меры поддержки членов семей, участвующих в СВО, а также контрактников и членов их семей. «Продолжаем оказывать всестороннюю помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту», - отметил Алексей Текслер.

Председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев считает решение губернатора своевременным и важным. «Одна из главных задач региональной власти в нынешних условиях – чуткое отношение к нашим защитникам, отметил спикер и напомнил. - В Челябинской области оперативно принят значительный пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей. Важно, чтобы помощь от региона получали и ребята-контрактники, их семьи».

Сегодня, 29 марта, депутаты на очередном заседании рассмотрели внесенные законопроекты.

Согласно законопроекту граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, смогут получить следующие меры социальной поддержки:

- единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей (в связи с участием в специальной военной операции). Выплата может быть предоставлена самим гражданам, заключившим контракт, либо их супругам, а при отсутствии супругов – одному из родителей.

- единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Кроме того, контрактникам и членам их семей предоставлено право на получение единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке. Им будут компенсировать фактические расходы в размере до 200 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты на газификацию будут предоставляться семьям граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», и семьям погибших военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции.

«К членам семьи перечисленных категорий граждан относятся его супруга (супруг), родители и дети в возрасте до 18 лет. Граждане, заключившие контракт, или члены их семьи должны являться собственниками жилых помещений», - пояснил председатель комитета Законодательного собрания области по социальной политике Сергей Буяков.

Областные парламентарии также одобрили меры поддержки для семей южноуральцев — участников специальной военной операции, внесенных по инициативе губернатора,

«Теперь компенсацию расходов на оплату обучения смогут получать и члены семей мобилизованных военнослужащих из Челябинской области (не достигшие 24 лет), которые обучаются по программам среднего профессионального образования или профессиональной подготовки на территориях других субъектов Российской Федерации», - рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов. Ранее эту меру поддержки можно было получить только при условии прохождения обучения в государственных и частных профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Челябинской области. Размер составляет 70 тысяч 50 рублей за учебный год.

Также расширены категории участников СВО, члены семей которых смогут получить аналогичную компенсацию.

К льготникам отнесены:

- граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающие участие в СВО;

- граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы, принимающие участие в СВО;

- граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, мобилизованные военнослужащие, погибшие в результате участия в СВО либо умершие до истечения одного года со дня их исключения из добровольческих формирований/увольнения с военной службы/возвращения на территорию Российской Федерации вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО.

Законопроектом вводится еще одна мера поддержки. Ежемесячная выплата в размере 18 тысяч 700 рублей будет предоставляться членам семей мобилизованных военнослужащих или иных участников СВО, не достигшим возраста 24 лет, если они впервые получают среднее профессиональное образование, обучаются по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.

«Обязательное условие – факт регистрации по месту жительства на территории Челябинской области либо по месту пребывания на территории Челябинской области в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации», - уточнил Сергей Буяков.

К членам семей мобилизованных военнослужащих и иных участников специальной военной операции относятся его супруг (супруга), родители и дети, не достигшие возраста 24 лет.

Также семьям иных участников специальной военной операции будут предоставляться:

- ежемесячная денежная компенсация части платы за посещение детского сада его детьми;

- супруг(а) или дети участника СВО, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных организациях в Челябинской области по образовательным программам основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования или по программам профессионального обучения, не достигшие возраста 24 лет, обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием.

Законопроекты приняты в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.