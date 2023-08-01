Больше южноуральцев смогут получить статус ветерана боевых действий

Правительство России расширило категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий. Этот документ дает право на льготы, полагающиеся по закону ветеранам и членам их семей, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Получить удостоверение единого образца смогут:

- добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

- граждане, заключившие контракт или имевшие другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Изменения в закон, расширяющие категорию тех, кому присваивается статус ветерана боевых действий, были приняты в апреле 2023 года. На федеральном уровне для таких граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей.

Для получения удостоверения ветерана боевых действий нужно обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества.

Контактные данные региональных филиалов можно узнать здесь.

В Челябинской области по инициативе главы региона Алексея Текслера разработаны дополнительные меры поддержки членов семей, участвующих в СВО, а также контрактников и членов их семей.