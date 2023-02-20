Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО

Сегодня, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге рассказал журналистам о подготовке к оглашению Послания Федеральному собранию.

Иностранные гости присутствовать на этот раз не будут – их не пригласили. Наряду с парламентариями в зале будут слушать выступление президента участники специальной военной операции, как отметил Песков.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве.