Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект

На рынке труда в субъектах Уральского федерального округа (УрФО) серьезных скачков по безработице не фиксируется, но возможен «отложенный эффект» санкционного давления.

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе онлайн пресс-конференции в Интерфакс.

«Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект, - считает полпред. - Пока мы не фиксируем резких скачков, но мы должны быть к этому готовы. У нас будут предприятия, которые с нынешними проблемами не справятся». У них будут на это свои причины, как объективные, так и субъективные. У кого-то большая закредитованность, у кого-то достаточно слабый менеджмент и в условиях санкционного давления они не справятся. Задача работодателей и власти – организовать процесс таким образом, чтобы люди на этих предприятиях не пострадали.

Как рассказал Владимир Якушев, на сегодня в центрах занятости населения в регионах УрФО состоит на учете 51 тысяча 700 человек. В период коронавируса было до 306 тысяч официально зарегистрированных безработных, что почти в шесть раз больше нынешнего показателя.

В частности, сейчас на отдельных предприятиях фиксируются простои и перевод персонала на неполный рабочий день.

«Мы фиксируем, что на ряде предприятий либо люди начинают работать неполный рабочий день, либо их выводят в простой. Мы видим это практически по всем субъектам, входящим в Уральский федеральный округ», - отметил полпред. По его словам, в ряде случаев это связано с перебоями в поставках импортных комплектующих и сбоями логистики.

Центры занятости должны будут разработать с этими предприятиями отдельные программы, что они будут делать с сотрудниками, которые не загружены полный рабочий мер.

По словам полпреда, уже первый пакет принятых правительством РФ мер включает большие денежные средства для включения механизмов регулирования рынка труда.

В первую очередь средства направляются на переобучение. Второе – на организацию временных рабочих мест. «Когда люди уходят в простой, там на предприятии можно организовать временные рабочие места и предприятие получит субсидию, чтобы компенсировать людям заработную плату», - пояснил Якушев.

Третье решение, которое, по словам полпреда, можно назвать «революционным» (до этого такого не было) – работник на период простоя на своем предприятии сможет заключить трудовой договор с другим предприятием и работать еще там, не разрывая трудовых отношений со своим предприятием.

На все эти направления все субъекты РФ получили необходимое количество средств, подчеркнул Якушев.