За опасное лавирование мотоциклистов предложили наказывать крупным штрафом

В России нашли вариант борьбы с безопасностью на дорогах для мотоциклистов и водителей мопедов. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила наказывать штрафами за движение между рядами и опасное лавирование.

В комментарии “Известиям” Светлана Бессараб подчеркнула, что смертность мотоциклистов на дорогах в 30 раз выше, чем автомобилистов. Тем более, водители мотоциклов не защищены от травм.

В законопроекте парламентарий предлагает выписывать штраф на 3 тыс. рублей мотоциклистом за параллельное движение с другими транспортными средствами на одной полосе. В том случае, если такое движение становится опасным, а также водитель лавирует между рядами, то наказание достигает до 15 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю будет грозить лишение прав вплоть на полгода.

Следить за нарушениями предлагается ДПС, а также камерами видеофиксации и видеорегистраторами.