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За сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса

Федерация
Сегодня, 18:05
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 5 тысяч 849 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах, что на 1075 случаев больше, чем сутки назад.

Двое суток назад было сокращение числа подтвержденных случаев на 462 и 406, перед этим был отмечен прирост на 1374 случая и сокращение на 1792 случая, до этого число подтвержденных случаев прирастало более недели на 1275, 715, 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев ежедневно.

В Москве за сутки подтверждено 2 тысяча 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 998 случаев больше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 43,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 5,5% – старше 80 лет, 4,5% - дети, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

По состоянию на утро 24 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 716 тысяч 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,1%, до этого был прирост 3,3%). Из них 2 миллиона 631 тысяча 744 случаев (плюс 3,2%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 311 случаев (прирост 0,01%).

В Российской Федерации зарегистрировано 68 тысяч 622 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 33 тысячи 940 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 5 тысяч 568 человек (плюс 677), в Москве – 2735 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Тюменской области зарегистрировано 319 случаев, в Челябинской области – 245 случаев, в Свердловской области – 243, в Ханты-Мансийском автономном округе – 203, в Ямало-Ненецком автономном округе – 149, в Курганской области – 15.

Коронавирус унес жизни 615 человек (за сутки умерло 60). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 325 (за прошлые сутки 37 человек), Московской области – 66 (за сутки плюс 10), в Санкт-Петербурге – 20 (плюс 3), в Краснодарском крае –14, в Республике Башкортостан - 14, в Республике Ингушетия - 13, в Республике Дагестан– 11, в Калужской и Нижегородской областях – восемь, в Воронежской области – семь, в Чеченской Республике, в Псковской области – шестеро, в Республике Чувашия, в Ставропольском крае, в Хабаровском крае, Красноярском крае, Владимирской, Пензенской областях – пятеро, в Республике Коми, в Пермском крае, в Мурманской и Новосибирской областях - четверо, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, в Республике Адыгея, Астраханской, Курской, Кировской, Тульской, Ульяновской и Иркутской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса: в Тюменской и Челябинской областях – по двое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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