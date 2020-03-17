За сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), в том числе в Москве - 20 случаев (в том числе один ребенок, у него легкие симптомы заболевания), в Санкт-Петербурге и Самарской области - по три случая, в Московской, Кировской областях, в Пермском крае и в Республике Коми - по одному случаю.

Три заболевших москвича госпитализированы в больничный комплекс в Коммунарке, ребенок - в больницу им. Башляевой. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 60 жителей России.

Всего в Москве подтверждено 53 случая заболевания (из них один был выписан после выздоровления). В Подмосковье зарегистрировано девять случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – восемь, в Липецкой и Самарской областях – по три случая, в Пермском крае, в Калининградской и Кемеровской областях - по два случая, в Нижнем Новгороде, Белгородской, Ленинградской, Тюменской, Кировской областях, Республике Коми и Краснодарском крае – по одному случаю.

На сегодня выписаны два гражданина Китая, три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», один гражданин Италии, один московский пациент.

По состоянию на утро 16 марта в мире подтверждено 170 тысяч 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 89 тысяч 204 случая зарегистрировано в 132 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.